Affaires étrangères : La démarche du ministre Yassine Fall ne rassure pas

La nouvelle ministre de l’intégration africaine et des affaires étrangères applique t-elle le slogan du « Jub – Jubël – Jubënti » indiqué par le président de la République en impliquant les collaborateurs ? Ces derniers visiblement pensent autrement. En plus du rappel de dizaines de diplomates, Yassine Fall commence à avoir des comportements qui indisposent le corps diplomatique.

Le quotidien L’As, repris par Dakaractu, revient sur les contours de cet « état de fait » au ministère des affaires étrangères.

Les premiers pas de Yassine Fall à la tête de la diplomatie sénégalaise ne rassurent pas d’après ses collaborateurs, renseigne L’As.

«Le successeur de Mankeur Ndiaye veut faire les choses à sa manière sans tenir compte de l’avis et du ressenti des hommes et des femmes de valeur qui était au four et au moulin avant son arrivée. Elle a réalisé en un laps de temps la prouesse de rappeler tous les diplomates contractuels, y compris ceux qui étaient affectés au mois de février dernier.

Pire, note le confrère , « après avoir rappelé tout le monde à Dakar, elle a ensuite viré son secrétaire général Isidora Niang, qui est la troisième femme diplomate de carrière. Elle est remplacée par Khare Diouf, diplomate et ambassadeur du Sénégal au Cameroun ». Selon L’As, « avant de la renvoyer, elle lui a même dit clairement qu’elle ne faisait confiance à personne » ce qui est incorrect, de l’avis de certains du milieu diplomatique.

Yassine Fall a organisé récemment une rencontre avec les diplomates au ministère pour parler de l’intégration africaine. Et, il lui est reproché de faire venir un jeune de 31 ans pour parler du sujet, au lieu de faire honneur aux anciens. Bref, une gestion diplomatique dont les premiers pas faire parler dans les couloirs du ministère.