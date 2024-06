Combat Eumeu Sène-Franc : Moustapha Gueye donne son opinion

La polémique née depuis la sortie de Franc qui a remis en cause le titre de champion d’Afrique de Eumeu Sène continue d’alimenter les débats sportifs chez les férus de la lutte. Pour l’ancien tigre de Fass.

« C’est léger d’évoquer l’indiscipline de Franc pour refuser de l’affronter, son combat contre Eumeu Sène est logique »

Moustapha Gueye de dire » l’éventuel combat entre Eumeu Sène (Tay Shinger) et Franc (Jambaar). Si Eumeu a déclaré qu’il n’affrontera pas le lieutenant de Modou Lô, Moustapha Gueye pense lui que ce combat est logique au vu des prouesses réalisées jusqu’ici par Franc« .

Depuis sa sortie maladroite sur « le titre de champion d’Afrique » de Eumeu Sène, Franc reçoit des critiques de partout. Cette déclaration virulente sur l’ancien roi des arènes a d’ailleurs poussé ce dernier à se braquer, affirmant ainsi qu’il n’affrontera jamais Franc.

Ainsi, l’invincible lutteur des parcelles assainies n’a plus grand monde pour défendre sa cause. Cependant si beaucoup trouvent qu’il en fait trop, ce n’est pas le cas Moustapha Gueye qui a souligné que le duel Franc v Eumeu Sène était plus que d’actualité.

« C’est à Eumeu Sène de voir s’il veut lui accorder une chance ou non. Mais ce qui est sûr c’est que son combat avec Franc est logique. Il a fait ses preuves en mbappat avant de venir s’imposer en lutte avec frappe. Pour moi c’est léger de parler d’indiscipline comme principale raison pour refuser de l’affronter. Aujourd’hui Franc est dans le cercle des VIP et il est au même niveau que les autres cadors. Certains peuvent croire que Franc est arrogant mais moi je pense que c’est son tempérament. Il est jeune et il a soif de vaincre » a-t-il déclaré sur LutteTV.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn