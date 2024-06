Mansour Faye : « Nous assistons à une crise très grave au sommet de l’État »

La réaction de l’ancien Ministre des Transports Terrestres, Mansour Faye, ne s’est pas fait trop attendre suite à la publication de la baisse projetée des denrées de premières nécessités par le régime en place. Se prononçant sur ce sujet, l’édile de Saint-Louis a estimé qu’il s’agit d’une réduction presque insignifiante, loin des attentes des populations sénégalaises qui ne s’attendaient pas à cela. Il s’exprimait vendredi, à l’occasion d’une cérémonie d’un important appui apporté aux ménages vulnérables à hauteur de 30 millions FCFA pour les besoins de la Tabaski.

Mansour Faye n’a pas manqué de montrer sa « déception ». Il a déploré la formule adoptée par le Gouvernement pour annoncer cette baisse des prix des denrées alimentaires. « Il y a un problème dans ce pays parce que nous sommes en train de voir une pratique peu orthodoxe au niveau des autorités étatiques de ce pays. Ma première remarque est par rapport à l’annonce faite par le secrétaire général qui n’est pas membre du gouvernement. C’est problématique. Comment se fait-il que le Premier ministre n’ait pas pris ses responsabilités pour faire cette annonce ou le Ministre du Commerce qui est membre du gouvernement », a-t-il expliqué qualifiant ainsi cet état de fait de cacophonie sans commune mesure jamais vu au Sénégal.

« Nous assistons à une crise très grave au sommet de l’État et ça c’est très grave pour le Sénégal. Et cela donne quand-même des inquiétudes pour la gestion de ce pays et interpelle l’ensemble des hommes responsables et des personnalités qui connaissent ce que c’est l’État pour se poser certaines questions quant à la conduite des affaires de l’État par cette nouvelle équipe gouvernementale », a fait savoir le maire de la ville de Saint-Louis. Dans son propos repris par Senego, invite les Sénégalais à plus de vigilance.