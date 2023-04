Accidents de travail : les chiffres baissent au Sénégal

Baisse des accidents de travail au Sénégal : Le nombre passe de 1500 à 1000 et l’Etat prône les CHS

La journée internationale de la sécurité et la santé au travail a été célébrée hier. Au Sénégal, une baisse des accidents de travail est notée ces trois dernières années. Le nombre d’accidents de travail est passé de plus de 1500 à plus de 1000. Selon le ministère du travail, l’installation de Comité d’Hygiène et de Sécurité (CHS) est devenue obligatoire.

Le monde a célébré hier la journée internationale de la sécurité et la santé au travail. Au Sénégal, le nombre d’accidents en milieu professionnel a drastiquement baissé ces trois dernières années selon les statistiques mais des efforts restent encore à faire.

« En matière de statistique sur les accidents du travail, l’Etat du Sénégal a fait beaucoup d’efforts pour la réduction de ces accidents en élaborant une politique nationale de sécurité et santé au travail qui a été validée en conseil des ministres en 2017. Et en élaborant un programme national 2017-2021 qui a été mis en œuvre et l’un des résultats de la mise en œuvre des activités de promotion de la sécurité et la santé au travail est que nous avons constaté que depuis 2020, nous avons une réduction des accidents de travail qui ont été enregistrés.

Ces accidents ont été enregistrés en compilant les données du ministère du travail et celles de la caisse de sécurité sociale et les données sont les suivantes. En 2020, nous avons enregistré 1511 accidents du travail (AT), 1369 At en 2021 et 1143 At en 2022, donc les 3 dernières années c’est ce que nous avons enregistré », a indiqué Ndiémé Seck Diouf, chef de Division santé sécurité au travail.

Pour prévenir ces accidents de travail, la promotion de la sécurité et la santé dans le milieu professionnel à été élaborée à travers une politique de l’Etat du Sénégal.

« C’est d’abord de faire la promotion de la sécurité et santé au travail à travers les comités d’hygiène et de sécurité qui sont les instances qui existent au niveau des entreprises. Ce sont des instances où les travailleurs et l’employeur discutent des mesures à prendre pour améliorer les conditions de travail et éviter au maximum les accidents de travail », a ajouté Ndiémé Seck Diouf.

Cependant, la principale recommandation, demeure la formation des membres des comités d’hygiène et de sécurité qui se trouve être l’une des pierres angulaires de la politique et des stratégies de prévention des risques au sein de l’entreprise, pour qu’ils soient performants dans leurs activités de prévention.

