Khalifa Sall rend hommage à Mame Less Camara

« Je suis triste d’apprendre le rappel à Dieu de Mame Less Camara, journaliste talentueux et discret. Professionnel dévoué à son métier, Mame Less plaçait la vérité, l’éthique et la déontologie au cœur du journalisme. Il laisse derrière lui un bel héritage que les journalistes qu’il a formés, façonnés voire inspirés se doivent de préserver. Je présente mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à l’ensemble de la presse sénégalaise. Que la terre lui soit légère », a réagi Khalifa Ababacar Sall sur Facebook.