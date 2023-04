Présidence CESE : La Coalition Natangué félicite Abdoulaye Daouda Diallo

Les vives félicitations de la coalition Natangué Natangué au nouveau Président du conseil économique, social et environnemental (Par Mr. Lamine Daffe)

Abdoulaye Daouda Diallo est un homme politique sénégalais qui a occupé plusieurs postes ministériels depuis l’accession du Président Macky Sall à la magistrature suprême.

Il est nommé Ministre du budget puis Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique en avril 2014.

Sous son magistère, le ministère de l’Intérieur a mis en place plusieurs initiatives pour renforcer la sécurité publique au Sénégal, notamment la mise en place de caméras de surveillance dans les villes principales, la modernisation des services de police et la formation des forces de l’ordre. Il a également été chargé d’organiser les élections législatives de 2017, considérées comme un succès en termes d’organisation et de sécurité.

Nommé en octobre 2018, Abdoulaye Daouda Diallo a été Ministre des Finances et du Budget. Sous sa direction, le ministère a mis en place plusieurs initiatives pour renforcer la gestion des finances publiques, y compris la mise en place d’un système de gestion intégré des finances publiques et la réduction du déficit budgétaire. Il a également été chargé de négocier des accords de prêts avec des partenaires étrangers pour financer des projets de développement économique.

Initiatives Sociales

Abdoulaye Daouda Diallo est également impliqué dans des initiatives sociales au Sénégal, notamment en tant que Membre fondateur de la Fondation Nationale pour la Promotion de la Santé et du Développement Social (FNPSS). La FNPSS a mis en place des programmes pour améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants. La fondation offre des bourses d’études et des formations professionnelles dans différents domaines, notamment l’agriculture, l’élevage et l’artisanat. Elle travaille également dans le domaine de la santé, en particulier dans la lutte contre le cancer.

En somme, Abdoulaye Daouda Diallo a occupé plusieurs postes ministériels importants depuis l’élection du président Macky Sall en 2012. Ses initiatives ont permis de renforcer la sécurité publique, la gestion des finances publiques et les conditions de vie des populations les plus vulnérables au Sénégal. Il est également un membre actif de l’APR et a été impliqué dans la coordination de la campagne électorale pour les élections législatives de 2017.

Je vous transmets Monsieur le Président du CESE, les félicitations des membres et sympathisants de la Coalition Natangué dirigée par son Président Dr. Mohamed Diallo.

Monsieur Lamine DAFFE

Secrétaire Général de la Coalition Natangué

Expert financier, cadre au port autonome de Dakar