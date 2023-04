Décès de Mame Less Camara : Les condoléances de Ousmane Sonko

« La disparition de Mame Less Camara, un homme dont l’attitude et le discours étaient très appréciés, est une perte énorme pour la presse sénégalaise. Je n’ai pas eu l’honneur de le connaître, mais sa posture m’a toujours fasciné.

Les témoignages unanimes sur l’homme et son œuvre renseignent sur son dévouement pionnier et désintéressé dans la construction d’une presse libre et indépendante, pilier fondamental de la démocratie. Je présente mes condoléances à ses proches. Qu’ALLAH SWT lui accorde Son Pardon et sa Miséricorde. Inna li Lahi wa inna ileykhi radjioun », a témoigné Ousmane Sonko sur Facebook.