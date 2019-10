Le Président de la République Macky Sall est l’hôte de la Ville Sainte de Touba, ce vendredi. Il y effectue une visite de courtoisie auprès du Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. Celle –ci entre dans le cadre des préparatifs de la célébration du Grand Magal de Touba commérant le départ en exil du Fondateur du Mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Ainsi, les différents états –majors du parti présidentiel et/ ou de la coalition présidentielle ont rivalisé d’ardeur pour réserver un accueil triomphal à «Koor» Marème. Dame Diop, Ministre de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et de l’Artisanat, par ailleurs, responsable d’envergure de l’APR à Diourbel, a bien marqué son terroir. Les partisans de l’ex-patron de Dakar Dèm Dikk ont fait une véritable démonstration de force. A hauteur de la nouvelle Université Islamique Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, ils se sont fait remarqués par des slogans du genre : «Le Ministre Dame Diop souhaite la Bienvenue au Président Sall » ; «Bon Magal 2019 M.le Président Macky » ; « Dame Diop derrière le Président Macky pour l’émergence socio-économique du Baol », etc. Bref, les inconditionnels de Dame ont noyé et damé les pions à tous. Bravo !