Les avocats de Farba Ngom annonce une plainte contre «Yoor Yoor»

Suite à la parution du quotidien « Yoor Yoor » ce mardi, le pool d’avocats du maire d’Agnam, Farba Ngom, a annoncé son intention de déposer une plainte dès ce mercredi auprès de la cybersécurité. L’information a été confirmée par Me Baboucar Cissé, renseigne Dakaractu.

En effet, à sa « Une » de ce mardi, le quotidien « Yoor Yoor » a révélé des chiffres surprenants concernant la mobilisation de soutien à Farba Ngom à Matam. Le journal affirme que « plus de 120 bus de 70 places ont été loués à 200 millions de FCFA à Ourossogui et 300 millions ont été payés aux 8 400 individus transportés à Ourossogui ».

Le journal ajoutait que les dirigeants politiques présents à cette rencontre auraient bénéficié de gratifications allant de 2 à 5 millions de FCFA. De même, « les influenceurs, les chronopposants et autres activistes se sont, eux aussi, sucrés et divers médias ont bénéficié entre 3 et 5 millions pour garantir une ‘Une’ exclusive, un reportage et une revue de presse très prolixe