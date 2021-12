Adama Faye s’en prend encore à son beau-frère…Macky Sall

Adama Faye est revenu à la charge. Et c’est lors d’un point de presse tenu, ce jeudi dans sa Permanence sise à Khar Yalla que le beau-frère du Président est revenu sur son différend avec le Président Macky Sall qu’il dit, ne pas avoir rencontré depuis deux (2) ans. Il n’a pas ainsi raté le chef de file de l’Apr qui, selon lui, a tenté de corrompre ses mandataires “pour en faire des Djibril Ngom“. A l’en croire, certains ont cédé et d’autres “sont restés” dignes.

Face à la presse, Adama Faye a ainsi chargé le Président Sall et son ministre de l’Intérieur qu’il accusent d’user de tous les moyens “illégaux” pour faire bloquer ses listes.

“L’Etat central, le pouvoir est en train de nous bloquer, de nous créer des problèmes de la façon la plus sordide et la plus injuste dans ce Sénégal qu’on dit petit par la taille mais grand par les Hommes… Depuis la création de notre Coalition le 1er octobre et depuis que le pouvoir a été informé de notre existence notifiée dans plus de 490 communes du Sénégal, les actions de sabotages, de blocages par le Président Macky Sall et ses affidés ont été d’une intensité sans commune mesure“, a dénoncé Adama Faye.

Depuis lors, “des Préfets ont refusé de prendre la notification de la Coalition ‘Défar Sa Gox’. Et ceci sur ordre de leur supérieur, le Ministre de l’Intérieur. Depuis ce jour également, le Président Macky Sall et quelques membres de son Gouvernement, de son Cabinet qui ont pris leurs téléphones pour appeler quelques mandataires de notre coalition à qui ils ont demandé de laisser la liste ‘Défar Sa Gox’ moyennant des sommes d’argent. Des 10 millions par ci, des 7 millions par là…”

Il poursuit : “Il y’en a même qui ont obtenu leurs premiers postes, d’autres des promesses, d’autres sont partis avec lui en France, lors de son dernier voyage. Ils ont, quand même réussi à en détourner un grand nombre. Ils ont eu la chance de rencontrer des ‘Djibril Ngom’. Mais heureusement il y a des personnes dont la dignité ne sera jamais à vendre, soit des hommes et des femmes de valeurs“.

