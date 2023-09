ADD soutient Amadou Ba : Abdoulaye Mamadou Guissé évoque la jurisprudence du prophète Daouda

Choix candidat Benno: Abdoulaye applique la jurisprudence du prophète Daouda et sauve l’Apr et le Sénégal.

Le 3 juillet 2023 et le 16 Septembre 2023 demeurent à jamais l’histoire indissociable de deux hommes ( Macky et Abdoulaye ), une amitié unique , et un même destin .

Dans leur conviction républicaine adossée perpétuellement à un engagement patriotique citoyen aux réflexes démocratiques, ces deux hommes qui ont façonné de fil en aiguille cette culture républicaine qui a fini de faire du Sénégal le modèle démocratique qu’il est aujourd’hui à l’heure des entreprises terroristes, dans un contexte déstabilisant les cohésions nationales des pays voisins par la déstructuration et la deconstruction des valeurs fecondantes jadis cimentées par cette grande richesse culturelle africaine.

Le 03 Juillet 2023 , le président Macky Sall avait renoncé à un mandat pourtant très légitime pour sauver le Sénégal du chaos et contre les comploteurs parrainés par les djihadistes et occidentaux.

Ainsi par ces sacrifices énormes, le président Macky Sall à balisé la voie, de par sa conviction républicaine qui ne saurait souffrir d’aucun doute , à la génération future et c’est ce qu’Abdoulaye Daouda Diallo le fils spirituel a très bien compris en répondant positivement à l’appel de l’histoire, de l’amitié et de la survie du Sénégal par le dépassement. Un acte immense , un fait historique écrit en lettres d’or sur les plus belles pages de la jeune république du Sénégal : Ces faits ont été actés

le 16 Septembre 2023 dans l’antre du conseil économique social et environnemental ( CESE).

L’histoire démontre sans ambages q’Abdoulaye Daouda Diallo est Macky Sall et Macky Sall est Abdoulaye Daouda Diallo par la succession de faits qu’ils viennent de parapher pour barrer la route aux émeutiers qui viennent de brûler la mémoire de cheikh Anta Diop, la faculté de droit et de s’emparer aux biens publics par la violence aveugle, la haine dans le ventre et l’injure dans la bouche.

Le seul vocable qui sied à la définition de ce rapport affectif sans précédent , perpétuel et permanent entre Macky et Abdoulaye, ces deux hommes d’une même histoire, est à la fois existentiel, métaphysique et spirituel. Ce vocable les liant au firmament de la raison pure a pour définition : CONVICTION RÉPUBLICAINE.

L’histoire de Abdoulaye Daouda Diallo et Macky Sall ressemble comme une goutte d’eau à celle racontée par le prophète Mohamed ibn Abdoulaye:

Le Prophète a dit: « Deux femmes avaient avec elles leurs enfants. Un loup survint et s’empara de l’un d’eux : La mère de cet enfant dit à sa compagne : « C’est ton enfant que le loup a emporté. » L’autre s’écria : « Non, c’est le tien ! » Elles portèrent leur litige auprès du Prophète David (Daouda ) qui donna raison à la plus âgée.

Elles se rendirent alors chez Salomon (Souleyman), fils de David, et lui posèrent le problème. Il délibéra en disant : « Apportez-moi un couteau afin que je le coupe en deux pour en donner à chacune la moitié. » Mais la plus jeune l’en empêcha en disant : « N’en fais rien, qu’Allah te fasse miséricorde ! C’est bien son fils. » Salomon se prononça alors en faveur de la plus jeune.

Cette histoire donne raison respectivement à Macky Sall et Abdoulaye Daouda Diallo .

A retenir pour les doués d’intelligence.

Signé:

Abdoulaye Mamadou GUISSE

Président de la coalition CULTURE républicaine Fulla Ak Fayda

Et

Idrissa Diop

Musicien international

Vice président du parti politique Fulla Ak Fayda