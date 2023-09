Ousmane Sonko out…les Patriotes arment le sosie du PROS

Les Patriotes passent à la vitesse supérieure. La dissolution du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est loin de les décourager. Ils sont en train de concocter un nouveau plan pour combler le vide laissé par Ousmane Sonko. S’ils réussissent leur dernier coup, ils pourront non seulement être des acteurs majeurs de la présidentielle de 2024. Mais ils auront de quoi prendre leur revanche sur le président Macky Sall et le candidat de Benno Bokk Yakaar.

Pastef est mort ! Ce parti qui a tenu tête au régime de Macky Sall depuis des années, est dissous par le ministère de l’intérieur. Les services de Antoine Félix Diome reprochent à Sonko d’avoir «fréquemment appelé ses partisans à des mouvements insurrectionnels». Ce qui a eu des conséquences néfastes sur la marche du pays. De nombreux jeunes y ont perdu la vie. D’ailleurs, ces appels font partie de l’une des raisons pour laquelle le maire de Ziguinchor est en prison.

Mais les Patriotes refusent de rater la présidentielle du 25 février 2024. Même s’ils ne parlent pas de leurs plans tout haut, ils préparent quelque chose dans le plus grand secret. Le plan B tant attendu se prépare dans le plus grand silence. Et de nombreux patriotes parlent de Guy Marius Sagna. Le député pourrait être le champion des ex-pastéfiens. Ils le préparent pour qu’ils prennent la relève au cas où le plan A ne fonctionne plus. Et faut dire que ce plan A est à l’arrêt depuis le 31 juillet.

Le plan de Pastef est tout simple. Sans parti, les patriotes prévoient de déposer deux candidatures. Celui de Ousmane Sonko, qui n’est pas encore condamné pour les différents délits qui l’ont mené en prison. Ce qui fait de lui un candidat. Mais sans parti, c’est mission impossible. Alors, les patriotes prévoient d’envoyer Guy Marius Sagna au front. Ils veulent que le député de Yewwi Askan Wi déclare sa candidature dans une coalition au nom du FRAPO. Ainsi, il contournera la dissolution de Pastef.

Et Guy Marius Sagna est à fond dans son rôle de numéro deux. Depuis quelques jours, il a repris ses moyens de lutte habituels. Mais il a changé de terrain de jeu. Le pouvoir asphyxie l’opposition au Sénégal. Toutes les manifestations et marches à Dakar sont interdites. Alors, Guy bat campagne à l’étranger. Le membre du F24 drague l’électorat des sénégalais de la diaspora. Un périple qui l’a mené en Espagne où il a pris part à de nombreuses actions entreprises par les membres de l’ex Pastef.

Désormais la solution des Patriotes c’est Guy Marius Sagna. Le député organise des manifestations à ne pas en finir dans la diaspora. Il plaide la cause de son mentor Ousmane Sonko. Mais aussi il vilipende Macky Sall hors de nos frontières. Tout ce que Guy ne pouvait pas faire au Sénégal, il le fait dans des pays comme l’Espagne. Au grand bonheur des partisans de Sonko. Qui sont frigorifiés depuis l’arrestation du maire de Ziguinchor. Ils voient en lui la copie conforme du PROS (Président Ousmane Sonko).

Et ce n’est pas trop de dire le sosie de Sonko. Guy Marius Sagna copie le maire de Ziguinchor à tous les niveaux. Il tient le même discours que le patriote en chef. Des discours qui tournent autour de la résistance. Ce qui a séduit les patriotes. Le député vole, ainsi, la vedette aux membres fondateurs de Pastef. Birame Souleye Diop et Abass Fall ont de la concurrence. L’activiste est désormais celui qui va continuer le projet. Un projet qui cache de nombreux secrets.

Les patriotes reviennent dans la course. Si le plan avec Guy Marius Sagna fonctionne, ils feront de l’ombre au candidat de Benno Bokk Yakaar. De nombreux jeunes n’attendent que le champion de Sonko pour prendre leur revanche. Et sans Guy, le projet sera définitivement mort. Car le PROS n’est pas encore prêt à sortir de prison.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru