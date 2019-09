Adieu mon plus que camarade Amath Dansokho…Par Papa Mody Sow

Le jour de la levée du corps de Dansokho Amath, le micro s’était curieusement tu. Sans doute à cause de son penchant pour l’écriture, faisant toujours sien l’adage : « la parole s’envole, mais l’écriture reste ». Surtout pour lui, journaliste émérite !

Cependant Amath était un homme d’honneur. Il savait respecter sa parole quoique cela lui coûte. Mais il méditait souvent sur la valeur de la parole des autres qu’ll prenait philosophiquement.

Possible qu’Amath ait voulu donner un message sur le sens du silence de ceux qui devaient témoigner, mais contraints par le respect d’un protocole de circonstance à se confiner dans l’anonymat ! Ou par évocation des grands absents qui l’ont devancé à l’au-delà : Majmout Diop père fondateur du PAI comme Seydou Cissokho, Mady Danfakha, le philosophe Sémou Pathé Guèye ou l’homme des belles lettres, le professeur Iba Ndiaye Diadji, ou Samora Machel, Che Gewara, Eric Honecker, Fidéle Castro…tous emportés par la grande faucheuse, par la mort qu’il qualifiait « de la chose la plus démocratiquement partagée ».

Le commandant du maquis Sadio Camara et le professeur Bouna Gaye malades n’ont pas pu effectuer le déplacement. Et Samba Diouldé Thiam resté stoïque ! Matar Niang à côté de Mandiaye Gaye tristes et profondément affectés. Et votre serviteur façonné par le grand internationaliste avec qui une longue histoire tissée dans le respect réciproque, d’amitié mythique et de complicité intelligente nourrie aux racines du sacrifice ultime quand le sacerdoce le réclame, qui a préféré s’effacer devant l’officiel.

C’est lui Amath, après mon recrutement en même temps qu’Iba Ndiaye et Abasse Kâne à St- Louis au sein du PAI clandestin dans les années 1970, qui m’a envoyé en 1980 faire des études de sciences politiques poussées dans les instituts près d’académies de haut niveau à Moscou puis Berlin dans les ex pays de l’est, pour me préparer aux fonctions de membre du bureau politique et de directeur de l’école du parti, chargé de la formation idéologique et politique des cadres du parti.

Il jurait sur mes talents d’idéologue, de propagandiste et d’agitateur qui l’avait introduit et intronisé au sein de la classe ouvrière de Thiès (cheminots, travailleurs des ICS Taïba, de l’ex STS, de la SISMAR de Pout, d’Eternic Sébikotane, des Phosphates de Thiès, de la Sodeva) et parmi les syndicalises réputés de la cité du rail, sans compter les enseignants patriotes comme Mamadou Thioune, Mamadou Sow, le ministre Mansour Sy et plus tard le professeur Amath Camara et tant d’autres tout aussi méritants. Le plus grand meeting de l’histoire du Pit a été organisé par la fédération de Thiès que je dirigeais à l’époque, avec l’appui d’Amath Dansokho et qui a fait verser des larmes de bonheur au président Seydou Cissokho de retour à sa ville natale, après près de 20 ans d’exil.

Amath me confiait les tâches d’organisation des plus complexes au niveau de l’union des jeunesses Alboury Ndiaye (UJDAN) dont j’étais le secrétaire général adjoint après Sémou Pathé Guèye le Secrétaire Général, à la création à Kaolack. Il y’avait aussi Khalifa Niang, Bamba Ndiaye, Tidiane Sow, le journalise Cheikh Ba, Jacques Gaye, Penda Signane et Oumy Touré pour ne citer que ceux-là.

Au niveau international il m’envoyait à Lagos (Nigéria) auprès de l’Union des Journalistes de l’Afrique de l’Ouest-Ujao pour représenter la presse démocratique. Sans compter l’organisation des rencontres internationales des étudiants dans les pays de l’Est (Leipzig en ex RDA, et Leningrad ex URSS).

Avec Samba Ndongo, Sadio Camara et Matar Mbaye, il insistait pour que je coordonne le travail de correction et de supervision des Thèses du 2éme Congrès du PIT auprès de l’imprimerie en Allemagne. Son encadrement n’a jamais fait défaut pour la formation des cadres locaux comme extérieurs.

Il m’envoyait souvent auprès de diplomates ou de représentants de pays étrangers (ambassadeurs du Nigéria, de la Gambie, du Mali, dans des missions de réconciliation en Guinée Bissau etc.) Comme pour me préparer à un destin qui m’a conduit dans de nombreux pays où j’ai pu apprécier son degré d’ancrage dans les mouvements de libération nationale et démocratique.

Le quartier général de stratégies n’était pas seulement le siège de Khar Yalla. De grandes décisions étaient préparées chez moi à la Cité bastos ou à Castors près du marché, où nous discutions avec des syndicalistes comme Djiby Diop, décédé, Amadou Moustapha Aidara et Cheikh Tidiane Faye Sonatel, Mamadou Fall Puritain, Idrissa Sylla CNTS aujourd’hui aux USA, Iba Ndiaye Diadji, Abdoul Aziz Diallo, Abasse Samb Sudes, mais aussi avec le monde intellectuel : les Professeurs émérites comme Ibrahima Diop,Mamadou Dansokho son frère, Mamadou Ka, Cheikh Dieng, Kassé et d’autres cadres comme le docteur Danfakha ou l’ingénieur polytechnicien Mamour Kassé . C’était aussi les rencontres avec les leaders du mouvement des femmes comme les professeures Aminata Kassé, Sokhna Diouf, Fatimata Maîga, Mme Lucie Cissé la vice-présidente actuelle de l’assemblée nationale …

Nos rencontres pouvaient durer jusqu’à des heures tardives pour des échanges politiques fructueux et formateurs. Je ne retiens rien d’autre de cet homme à la culture multidimensionnelle, de l’ami, du frère et du camarade qu’un militant des causes justes, d’un intellectuel curieux jamais satisfait de son savoir que s’il est confirmé. Il était un perfectionniste puisque fin dialecticien et redoutable débatteur. Il fut un homme modeste et humble qui pouvait le matin quitter un hôtel de luxe et le soir se coucher dans un taudis d’un village enclavé et déshérité. Un analyste géopoliticien hors pair et surtout un fin stratège s’est éteint.

Il est né à Kédougou non loin des montagnes du Foutah Djalon où prend sa source le fleuve Sénégal et a préféré, comme le fait remarquer un camarade, s’endormir à Saint-Louis non loin de l’embouchure où ce même fleuve se jette à la mer Atlantique qui le berce du bruit de ses vagues.

Pour conclure je dirai comme Paul Verlaine : « Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville ».

A Dieu mon maître ! Dors en paix, car la leçon est sue par de nombreux disciples éparpillés à travers la terre.

Par Papa Mody Sow, Journaliste Consultant