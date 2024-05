A dessein d’efficience et d’efficacité ; atteler le potentiel de la finance islamique au PROJET DIOMAYE- SONKO.

Partie 2 : une niche de flux financiers islamiques d’impacts.

BASE D’APPUI : Le PROJET existe bel et bien ! Le Soleil n°16174 Mardi 30 Avril 2024 page 17. Papa Ibra Samb Professeur Titulaire de classe exceptionnelle de Biologie Végétale. Président de la Convergence d’Initiatives pour le Sénégal(Cis).

SOURCE DE MOTIVATION: «Examine bien si ce que tu promets est juste et possible. Car la promesse est une dette. De plus cette dette est morale». «Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas à travailler un seul jour de votre vie». «Quand on peut accomplir sa promesse sans manquer à la justice, il faut tenir sa parole». «Je ne veux ni rejeter rien absolument, mais je consulte toujours les circonstances». Confucius né le 28 septembre 551 av. J.-C. à Zou et mort le 11 avril 479 av. J.-C. à Qufu dans l’actuelle province du Shandong, est un philosophe chinois.

MISE A NIVEAU : Le 24 Mars 2024, les Sénégalais ont porté au pouvoir le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye avec le PROJET pour un Sénégal souverain, juste et prospère dans une Afrique en progrès désormais célèbre sous la dénomination «Le PROJET». Le défi est de mieux développer cette vision du chef de l’Etat. Et matérialiser le contenu des rubriques dans des terrains communautaires socioéconomiques. Fort longtemps laissés en jachère ou en rade par une politique délétère. A l’heure, il est forcément nécessaire voire opportun de s’ouvrir à d’autres sources de financement. Autres que les canaux traditionnels critiqués dans leur manifestation d’externalités négatives au niveau de la population. Parce qu’il existe des oasis de ressources financières où puiser et qui peuvent être allouées sans heurt et moins de contraintes. Elles sont non génératrices d’endettement mais porteuses de développement durable. Cette forme de financement solidaire place l’homme au début et à la fin du processus de lutte contre l’exclusition financière et par ricochet l’élimination de la pauvreté. Telles pratiques d’ingénierie financière ne portent guère de préjudices à la génération présente et future. L’opportunité de la finance islamique, bras financier du PROJET renferme des perspectives gagnantes et des impacts positifs.

LE PROJET TERREAU D’APPLICATION DE LA FINANCE ISLAMIQUE : Le PROJET est pour un Sénégal bâtis sur des fondements de valeur d’homme. Les modalités efficientes de financement de la politique économique de la page 267 à la page 272 constituent les enjeux. Le PROJET a l’obligation de s’imprégner des réalités du financement qui sied. Face à cette problématique financière de type nouveau et bien écartée de complexité, il est extrêmement important de prendre en compte la nouvelle donne financière islamique. Il est question de traduire les 273 pages du PROJET au bénéfice du peuple. Des pans entiers sont longtemps maintenus dans la misère et l’exclusion. Les 15 chapitres du PROJET doivent être fertilisés dans les terrains d’investissement communautaire tracés. C’est l’attente du peuple pour une sortie de leur situation de désarroi. Il faut trouver le remède pour le financement du PROJET. Un pari hors des schémas classiques d’endettement classiques. Au contraire s’ajuster avec la nouvelle approche. Les statistiques montrent toute l’opportunité de la finance islamique.

Un récent rapport de l’International Financial Services London sur la finance islamique estime que les actifs investis à la fin de 2008 ont totalisé 951 milliards de dollars, en hausse de 25 % par rapport aux 758 milliards de dollars enregistrés en 2007. Selon un rapport de 2012 de l’Islamic Finance Working Group (IFWG) de la Toronto Financial Services ; Secteur méconnu de la finance mondiale il y a encore quelque temps, la finance islamique connaît une forte progression depuis plusieurs années et représentait, en 2019, près de 2400 milliards d’euros d’actifs à travers le monde ; il pourrait atteindre environ 3100 milliards d’euros à l’horizon 2024. Source : https://www.economie/finance-islamique.

A la lueur de cet éclairage au sujet des ressources financières islamiques, il devient nécessaire de les identifier, canaliser, drainer, affecter au PROJET. Cela nécessite de convier cette intermédiation d’obédience islamique à des profils au long cours à la matière. L’allocation judicieuse au bénéfice du peuple serait un gain inestimable pour le PROJET de rupture en ligne mire. La finance islamique fonctionne notamment dans le respect de trois grands principes de la charia : la proscription des intérêts (riba), apparentés à de l’usure partage des risques et des profits entre prêteur et emprunteur, le fait que toute transaction financière doit être adossée à un actif réel. Elle est une réponse pérenne aux limites du système classique de financement. Dotée d’un énorme potentiel mais sous exploitée ; la finance islamique peut contribuer en partie et grandement au financement du PROJET, qui est une offre politique endossée par le duo Diomaye-Sonko.

REPONSE DE LA FINANCE ISLAMIQUE A LA PROBLEMATIQUE FINANCIERE DU PROJET : Selon le brillant Directeur de l’Institut Africain de la Finance Islamique Serigne Mohamed Lamine Mbacké : «l’exploitation du potentiel de la finance islamique est une niche importante de 4000 milliards de dollars qui peut participer à résorber le gap infrastructurel». Et d’ajouter que «La mobilisation des ressources conséquentes à l’aune du pétrole et du gaz et des politiques de souveraineté est nécessaire». La finance islamique pourrait y jouer un rôle important suite aux questions et réponses auxquelles s’adresse le PROJET Diomaye-Sonko. Certes à cette fin, il est impératif de revaloriser les compétences sénégalaises inscrites à la promotion de la finance islamique. Mieux les insérer dans ce défi d’intermédiation financière de style particulier et combien porteur d’opportunités pour le Sénégal.

Serigne Saliou Fall

Expert en Economie-finance.

Mbacké le 07 Mai 2024.