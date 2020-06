Adiouma Diallo à Madiambal : « Notre priorité est dans la préparation des milliers hectares pour notre liberté alimentaire »

Madiambal : Notre priorité est dans la préparation des milliers hectares pour notre liberté alimentaire.

Le droit à la liberté de conscience et de religion nous oblige à donner notre opinion en tant que simple talibe sur la haine et et les lobbies qui poussent Madiambel Diagne à nous manquer de respect et de considération quotidiennement.

Serigne Mountaha Mbacké khalif general des mourides est un vrai républicain car il est le premier à avoir montré la voix en faisant une participation symbolique de deux cent millions FCFA qu’il avait remise à l’État du Sénégal, dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Cela a déclenché un énorme élan de solidarité nationale autour de la maladie.

Le Guide religieux avait aussi annulé tous les grands «Magals» . Mieux, il a demandé que l’on diminue le nombre de personnes, à l’intérieur de la grande mosquée de la ville sainte de Touba, pendant presque tout le mois béni du Ramadan.

Serigne Mountaha avait aussi demandé à l’ONG «Touba ca kanam» de donner à manger gratuitement à tous les malades et aux familles qui sont mises en quarantaine.

Il a aussi donné en urgence cent tonnes de riz et de mil et a demandé en meme l’interdiction de toute manifestation à Touba malgré les mesures très restrictives.

Les 3 grands hôpitaux de la ville sainte de Touba sont l’œuvre des talibés et le dernier est construit par le «Dahira Touba Toscana Italy .

Cette effort de renforcement et d’autonomisation du plateau sanitaire prendra une autre dimension pour face au prochain défi . Tout le monde en est conscient .

Malgré tout cela Madiambal semble faire dans une politique de stigmatisation pour désigner Touba comme l’axe du mal de la maladie .

Il récidive encore en pleine crise sanitaire pour attaquer et détourner la conscience collective de l’actualité en attaquant Serigne Bass ABdou Kadre porte parole .

Serigne Mountaha Bassirou est la sagesse personnifiée, homme de paix, une personnalité multidimensionnel de haut prestige réputée pour sa modestie , sa générosité , sa spiritualité.

Sa priorité actuelle est la préparation des travaux champêtres car qui parle de mouridisme parle d’ agriculture .

Sans oublier la finition des travaux de l’université de Touba car Une bonne éducation est le plus grand des bienfaits, aimons ceux qui nous la donnent.

Merci Serigne Mountaha pour votre sagesse. Yagui Fii lool Mbacké té werr si Barké Borom Touba !

Adiouma DIALLO, Genève

Simple Talibe et fier de Bamba