Bradage du Littoral : Souleymane Diallo recadre Madiambal et Atépa

Rendez-nous nos plages !

Depuis quelques jours, deux célèbres personnages, Pierre A. Goudiaby et Madiambal Diagne, s’écharpent par médias interposés sur la question du dépeçage de notre littoral. En les écoutant, nous avons envie de dire : Messieurs, rendez-nous nos plages et terres. Que celles et ceux qui ne respectent pas la réglementation dans sa globalité et qui agressent le littoral soient poursuivis. Lors du dernier Conseil des ministres, le Président Macky SALL a été clair et ferme en demandant aux ministres concernés de veiller au respect des règles de gestion foncière au plan national et à l’application rigoureuse des dispositions du Code de l’Urbanisme et de la Construction. En somme, sans respect des normes et de la loi, notre société peut se fracasser dans l’anarchie.

Comme partout ailleurs, la question environnementale est devenue préoccupante. L’humanité est confrontée à de réels problèmes environnementaux et écologiques qui impactent sur la vie quotidienne et la santé de millions d’individus. Au-delà des différents polluants qui nous affectent, nos côtes continuent de subir les attaques brutales de l’Homme, entraînant une hausse du niveau des océans et mers avec des conséquences gigantesques sur le bien-être des populations. In fine, nous ne devons pas perdre de vue que la région de Dakar, encerclée par l’océan, est assise sur un volcan endormi. Donc ne précipitons pas son réveil.

Dr Souleymane S. Diallo, secrétaire chargé des élections APR France