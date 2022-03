Adji Sarr diminuée et seule face au « tout-puissant » Sonko

Adji Sarr abandonnée seule face au tout puissant Ousmane Sonko

Le 3 mars 2021 marque une date sombre dans l’histoire du Sénégal. Treize jeunes perdaient la vie dans de violentes manifestations qui avaient éclaté dans plusieurs régions du Sénégal. Manifs nées de ce qui est désormais appelé l’affaire « Sweet Beauty ». Un an après ses émeutes, le dossier ne bouge pas. La lumière n’a toujours pas été faite sur ses morts. Le « viol » à l’issue de ces violentes manifs n’a toujours pas encore livré tous ses secrets. Mais la grande perdante dans cette affaire est la plaignante. Désormais tout le monde a tourné le dos à Adji Sarr au moment où son bourreau présumé devient plus puissant de jour en jour.

S’il y a une chose dont les sénégalais ont besoin, c’est de savoir ce qui s’est réellement passé dans le salon de massage du « Sweet Beauty » entre Ousmane Sonko et Adji Sarr. Après les violentes manifestations de mars, les scènes de pillages et les morts, c’est toujours le flou dans cette affaire. La victime maintient ses accusations et le présumé coupable est sous silence. Contrairement à ses partisans qui crient toujours au complot pour mettre leur leader hors-jeu.

Lorsque cette affaire éclatait, Adji Sarr avait le soutien d’une bonne partie des sénégalais. Hommes politiques, associations de femmes, tous s’étaient levés pour être la voix de la victime de Sonko. Mais comme par enchantement, tout ce beau monde est subitement devenu muet. Le ministère de la femme qui avait sorti un communiqué de soutien, les membres de l’APR, qui occupaient les plateaux télévisions et les réseaux sociaux se sont tus au moment où la victime présumée vit dans la galère, selon ses dires.

Lors de ses derniers entretiens avec des médias français, elle déclarait vivre dans l’indigence au point de ne pas avoir de quoi payer ses culottes. Avant d’avouer qu’elle est financée par une association dont elle préfère taire le nom pour des raisons de sécurité. Donc Adji Sarr a été abandonnée par ses souteneurs au moment où elle dresse le tableau le plus sombre de sa vie. Pendant qu’Adji Sarr cherche de l’aide à l’international, le leader du Parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) devient de plus en plus « puissant ».

Farouche opposant à Macky Sall, Sonko est devenu incontestablement le leader d’une opposition radicale. Pendant que sa présumée victime semble laissée à elle-même, lui est devenu le maire d’une grande ville, Ziguinchor. Aux prochaines élections législatives, il pourrait conserver son fauteuil de député. S’il continue de bénéficier du soutien populaire qu’il a, le patriote en chef pourrait ne jamais être inquiété. Et Adji Sarr a bien raison de s’inquiéter. Le jour où Sonko sera président, la victime présumée de cette affaire pourrait se retrouver en mauvaise position.

S’il est vrai qu’Adji Sarr a des envies suicidaires, il est impératif de lui trouver des psychologues. Mais aussi de veiller à sa sécurité. Mais plus important dans cette affaire, c’est de faire la lumière sur ce dossier. Pour ce faire, les deux concernés doivent aller au procès. Le nouveau doyen des juges doit s’atteler à cette tâche. La mort des treize jeunes tués lors des manifestations ne doit pas être veine. Les responsabilités doivent être située et les coupables traduit en justice. Sinon leur mort n’aura servi à rien.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru