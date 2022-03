Choix du PM…Macky freiné par des Lobbys, le Palais divisé

Le poste de premier ministre est devenu le champ de bataille des chapelles politiques. Entre les partisans de la restauration du poste de premier ministre (PM) et les adeptes du troisième mandat du président Macky Sall qui y voient une menace, la guerre fait rage. Sans compter les lobbys politiques qui veulent un premier ministre (PM) à leur convenance. Et Macky Sall qui ne sait plus à quel saint se vouer, préfère s’adonner entièrement à sa fonction de président de l’union Africaine pour se trouver des excuses…

Lors du dernier conseil des ministres, le président Macky Sall a donné l’impression, par ses instructions traduites dans le communiqué du conseil, de ne pas être prêt pour nommer son futur Pm : « Le Président de la République demande au Gouvernement de veiller à l’application systématique des accords signés et d’assurer leur suivi régulier dans le cadre d’un dialogue social permanent entre les Ministres sectoriels concernés, les syndicats d’enseignants, les parents d’élèves et autres acteurs de la communauté éducative »…

Si le chef de l’Etat, Macky Sall, demande au gouvernement « un suivi régulier », c’est que ce gouvernement n’est plus en « sursis » comme le prévoyaient plusieurs analystes et observateurs politiques. Au contraire, le président est dans la prolongation de la survie de ce gouvernement qu’on disait « mort » au lendemain de l’adoption par l’assemblée nationale du projet de loi n°38-2021 portant révision de la Constitution. Macky Sall est passé du mode « Fast-Track » en mode « tortue » dans la nomination du futur premier ministre (PM).

Le président Macky Sall a mis un coup de frein à la nomination de son futur PM et chef de l’administration. Si le président Macky Sall a pris la grave décision de ne pas nommer un PM et ainsi de bloquer le fonctionnement régulier de l’administration qui requiert la signature du premier ministre même sur les décrets et lois, c’est qu’il doit avoir de sérieuses raisons…qui sont « indépendantes » de sa volonté. Macky a-t-il été dissuadé par des lobbys qui voient un « danger » dans la venue du premier ministre ?

Selon notre source, « le palais est tiraillé sur la question du PM, sur le choix et le profil, mais aussi sur la question du troisième mandat du ‘Patron’ Macky Sall. ». Le président Macky Sall a, en face de lui, des ministres et des conseillers qui ont des opinions différentes sur le prochain PM. Ces collaborateurs du président sont eux-mêmes des « envoyés spéciaux » de lobbys qui veulent peser sur la décision du « Patron ». Et aujourd’hui, les différentes opinions des collaborateurs du président ont plongé le président dans une profonde réflexion qui en dit long sur son hésitation à nommer un Premier ministre (PM).

Et il faut rajouter à cette indécision du chef de l’Etat, la pression des partisans du troisième mandat qui ne veulent pas entrevoir la fin du règne du patron en 2024. Ils veulent le mandat de trop en s’appuyant sur les acquis du président obtenus lors des élections locales du 23 janvier.

Ils sont arrivés à convaincre leur « Patron » que sa majorité est intacte et qu’il est encore « aimé » dans ce Sénégal après son TER, Son BRT et son Stade Abdoulaye sans oublier le Pont de Foundiougne d’une longueur de 1 595 mètres qui est le pont le plus long du Sénégal et l’un des plus grands de la sous-région et le Pont de Marsassoum long de 485 mètres qui désenclave la région de Sédhiou et plusieurs villages de Casamance.

Et le président Macky y croit fermement. Mais il n’est pas le seul. Sa famille aussi y croit. La rencontre nationale des forces républicaines pour le travail (RENFORT) / Dolèle Rewmi, lancé officiellement samedi 26 février 2022 qui a choisi comme coordonnateur national, Monsieur Aliou Sall, n’est pas fortuite. C’est le premier wagon d’une locomotive qui doit conduire Macky Sall vers son troisième mandat.

