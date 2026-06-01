Gouvernement : Me Moussa Sarr nommé ministre de la Justice

Le nouveau gouvernement compte désormais Me Moussa Sarr parmi ses membres. Figure emblématique du barreau sénégalais, il a été désigné ministre de la Justice, garde des Sceaux.

Reconnu pour son rôle central dans plusieurs affaires judiciaires sensibles et pour son engagement constant en faveur des libertés publiques, il prend la tête d’un département stratégique.

Sa nomination marque une étape importante dans la recomposition de l’équipe gouvernementale, confiant à un praticien expérimenté la mission de conduire la politique judiciaire du pays et de renforcer l’État de droit.