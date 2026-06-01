La Coalition Diomaye Président rend hommage à Wade pour son centenaire

À l’occasion du centième anniversaire de Maître Abdoulaye Wade, ancien Président de la République du Sénégal, la Coalition Diomaye Président a publié un communiqué saluant le parcours exceptionnel de l’homme d’État.

Le texte souligne l’empreinte durable laissée par Abdoulaye Wade dans l’histoire politique du pays, rappelant son rôle majeur dans la construction démocratique et le rayonnement du Sénégal sur la scène internationale. La coalition lui souhaite une longue vie, une excellente santé et les bénédictions divines.

« Maître Abdoulaye Wade a profondément marqué l’histoire politique du Sénégal », peut-on lire dans le communiqué, qui insiste sur la reconnaissance due à son œuvre et à son engagement.