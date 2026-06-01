PDS : Mayoro Faye réaffirme l’ancrage de l’opposition et prépare le retour avec Karim Wade

Le Parti démocratique sénégalais (PDS) continue de s’affirmer comme une force d’opposition malgré les secousses liées à sa perte du pouvoir en 2012. C’est le message délivré par Mayoro Faye, secrétaire général adjoint chargé des relations internationales, lors de son passage hier sur la RSI dans l’émission En Vérité.

Selon lui, le PDS reste pleinement engagé aux côtés des autres formations à travers des meetings, des marches et des actions coordonnées au sein du Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR).

Il a insisté sur la nécessité de maintenir une opposition fondée sur les principes démocratiques hérités de l’ancien président Abdoulaye Wade : « La conquête du pouvoir doit se faire exclusivement par les urnes et dans le respect des règles démocratiques », a-t-il rappelé, soulignant la tradition d’ouverture qui a marqué la gouvernance libérale.

Il a également mis en avant la capacité du PDS à fédérer diverses sensibilités politiques et acteurs de la société civile, rappelant que le parti n’a jamais gouverné seul. Toutefois, il reconnaît que la perte du pouvoir a affaibli l’influence du parti : « Un parti qui perd le pouvoir perd aussi une partie de sa force. Il faut être lucide et le reconnaître », a-t-il admis.

Malgré cette réalité, Mayoro Faye estime que le PDS demeure l’une des principales forces politiques du pays grâce à son implantation territoriale et son organisation interne : « Nous faisons partie des partis les plus forts, les plus organisés, les plus disciplinés et les plus matures du Sénégal », a-t-il affirmé.

Il a aussi révélé que le PDS, en collaboration avec Karim Wade, travaille sur un nouveau projet de société qui sera bientôt présenté aux Sénégalais en vue des prochaines échéances électorales.