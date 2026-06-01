Tribunal de Pikine-Guédiawaye : Le sort d’Ama Baldé entre les mains du juge

Le lutteur Ama Baldé a été conduit, ce lundi, au tribunal de Pikine-Guédiawaye par la section de recherches de Keur Massar. Le fils de Falaye Baldé a été arrêté quelques heures après son retour d’un voyage en France, dans le cadre d’une délégation judiciaire délivrée par le juge d’instruction du 1er cabinet, dans une affaire d’agression, de drogue et de rébellion impliquant son neveu, Julio Baldé, actuellement en fuite. Ama Baldé faisait l’objet d’une opposition de sortie du territoire.

C’est dans cette même procédure qui avait conduit à l’arrestation de son frère, Pathé Baldé, qui a passé six mois en détention avant de bénéficier d’une liberté provisoire.

Ama Baldé doit être présenté dans les prochaines heures au juge d’instruction, qui décidera de son sort.

Source : Seneweb