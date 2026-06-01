Babacar Bâ exige une réforme des fonds politiques pour plus de transparence

Le coordonnateur du Forum du justiciable, Babacar Bâ, a lancé un appel au président de la République pour une réforme en profondeur des fonds politiques, qu’il considère comme une entorse aux principes de transparence et de bonne gouvernance.

Dans une déclaration rendue publique, Babacar Bâ estime que les fonds politiques, dans leur configuration actuelle, constituent « une anomalie institutionnelle incompatible avec les exigences de transparence démocratique ». Selon lui, ces ressources publiques, souvent qualifiées de « caisses noires », échappent à tout mécanisme de contrôle efficace et favorisent une gestion opaque des deniers publics.

Le responsable du Forum du justiciable déplore qu’une partie importante du budget de l’État soit consacrée à ces fonds sans que les citoyens ne disposent d’informations précises sur leur utilisation. « Alors que des milliards de francs CFA disparaissent dans ces lignes budgétaires, les citoyens continuent de subir la pauvreté et l’injustice sociale », a-t-il dénoncé.

Pour Babacar Bâ, il est devenu impératif d’engager une réforme structurelle visant à soumettre les fonds politiques à des règles de gestion plus rigoureuses et à des mécanismes de contrôle adaptés. Une telle démarche permettrait, selon lui, de renforcer la confiance des citoyens envers les institutions publiques et de garantir une utilisation plus efficace des ressources nationales.

Le coordonnateur du Forum du justiciable plaide ainsi pour une gouvernance fondée sur la reddition des comptes et la transparence, afin que chaque franc issu des finances publiques serve réellement l’intérêt général et contribue au développement du pays.

Avec Seneweb