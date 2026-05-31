CEDEAO : Guy Marius Sagna réagit à la candidature du général Biram Diop

Le député sénégalais Guy Marius Sagna a réagi à la désignation du général Birame Diop à la tête de la commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), en rappelant les réserves qu’il avait déjà exprimées lors de son entrée au gouvernement en avril 2024.

Dans une publication, reprise par Pressafrik, l’élu a reconnu avoir été sceptique face à la nomination de Birame Diop au sein de l’exécutif. « J’avoue que la nomination du général Birame Diop au gouvernement du Sénégal en avril 2024 m’a posé problème. Pourquoi ? Son lien réel ou supposé avec le problème foncier de Terme Sud. La répression des habitants de Terme Sud aux côtés desquels je suis depuis des années, je ne peux l’oublier », a-t-il écrit sur sa page Facebook, ce dimanche 31 mai 2026.

Guy Marius Sagna est également revenu sur la gestion du dossier des enfants du gendarme disparu Didier Badji. Il a estimé que le ministère des Forces armées et la gendarmerie n’ont pas apporté une réponse satisfaisante à cette situation. « Je n’ai pas aimé aussi le traitement par le ministère des forces armées (et de la gendarmerie) de la situation des enfants du gendarme disparu Didier Badji. Il a fallu que j’en parle plusieurs fois pour que cela bouge un tout petit peu », a-t-il martelé, ajoutant qu’il n’est pas « satisfait de la gestion que le ministère des forces armées a faite des affaires des enfants de Didier Badji ».

Tout en formulant ces critiques, le parlementaire reconnaît que le général Birame Diop « a fait de son mieux » à la tête du département des Forces armées, mais selon lui, « il peut faire plus ».

Revenant sur la candidature de Birame Diop au Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement de la Cédéao prévu en juillet 2026, Guy Marius Sagna estime que la question fondamentale demeure celle de l’orientation politique de l’organisation sous-régionale. « Si la CEDEAO doit continuer à servir à nous mettre sous tutelle impérialiste, Général Birame Diop ou tout autre choix n’y changera rien », a-t-il soutenu.

Le député plaide ainsi pour une rupture avec toute forme de dépendance extérieure et appelle à une réaffirmation de la souveraineté africaine. « L’Afrique doit refuser son asservissement et cela doit être et demeurer sa ligne stratégique. Il est temps d’effectuer une transition ouest-africaine. Passer d’une Afrique de l’Ouest vassalisée à une Afrique de l’Ouest souverainiste », a-t-il indiqué.

Cette ambition passerait, selon lui, par une coopération renforcée entre des États indépendants, avec à terme la mise en place d’un gouvernement fédéral ouest-africain souverain. « Et cette transition passe aussi nécessairement par des États d’Afrique de l’Ouest souverains qui s’unissent autour d’un gouvernement fédéral souverain d’Afrique de l’Ouest », a-t-il souligné.