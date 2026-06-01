Centenaire d’un monument de l’histoire…l’empreinte indélébile de Wade, le bâtisseur

Le Sénégal a franchi un cap historique qui transcende les clivages partisans. Me Abdoulaye Wade, figure tutélaire de la vie publique nationale et africaine, célèbre son centième anniversaire. Si l’homme d’État incarne un siècle de combats pour le pluralisme démocratique, son héritage se lit d’abord dans le béton, les infrastructures stratégiques et la métamorphose physique d’une nation qu’il a profondément modernisée.

Peu de dirigeants à travers le monde peuvent se targuer d’avoir traversé un siècle d’existence tout en ayant sculpté le visage contemporain de leur pays. En atteignant l’âge vénérable de 100 ans, le « Pape du Sopi » s’inscrit définitivement au panthéon des bâtisseurs de l’Afrique subsaharienne. De l’opposant historique au théoricien des grands travaux, la trajectoire d’Abdoulaye Wade se confond avec celle du Sénégal indépendant, dont il demeure l’un des architectes les plus audacieux.

Lorsque l’avocat d’affaires et économiste accède à la magistrature suprême en mars 2000, au terme de vingt-six années d’une quête démocratique acharnée, il hérite d’un pays aux équilibres macroéconomiques stabilisés mais aux infrastructures vieillissantes. Porté par une vision de rupture, Wade déploie immédiatement le concept des « grands travaux ». Pour lui, le développement de l’Afrique ne saurait s’accommoder de petits pas ; il exige des infrastructures de classe mondiale.

L’autoroute de l’Avenir, premier axe autoroutier à péage d’Afrique de l’Ouest, restera le symbole de ce désenclavement et de cette fluidification de l’économie dakaroise. Sous son magistère, la presqu’île s’est dotée de la corniche ouest rénovée, transformant radicalement le paysage urbain de la capitale.

Wade voit grand, parfois au-delà des scepticismes de l’époque. C’est sous son impulsion que sont lancés le projet de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) de Diass et les fondements de la nouvelle ville qui préfigureront les pôles urbains actuels. Le Monument de la Renaissance Africaine, dressé sur l’une des mamelles de Dakar, demeure le marqueur esthétique et idéologique de cette ambition monumentale, affirmant la fierté d’un continent décomplexé face au monde.

L’œuvre de construction de Me Abdoulaye Wade ne s’est pas limitée aux seules infrastructures routières et aéroportuaires. Elle s’est également déployée dans le domaine de l’éducation et de l’aménagement du territoire. Le projet « Une région, une université » a permis de décentraliser le savoir, donnant naissance aux universités de Thiès, Bambey et Ziguinchor, brisant ainsi le monopole historique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Sur le plan institutionnel, l’ancien président a façonné les règles du jeu politique moderne à travers l’adoption de la Constitution de 2001, un texte fondamental qui continue d’irradier les débats contemporains sur l’équilibre des pouvoirs.

À l’occasion de ce centenaire historique, les hommages de la classe politique sénégalaise témoignent de l’impact intergénérationnel de l’homme. De l’ancien président Macky Sall, qui a salué un « parcours exceptionnel », aux actuels dirigeants de l’exécutif et de l’Assemblée nationale, le constat reste le même : Wade a été le formateur, direct ou indirect, de l’élite politique du XXIe siècle.

En raison de la proximité des célébrations de la Tabaski, les cérémonies officielles d’hommage national ont été fixées aux 4 et 5 juin 2026. Un moment de communion républicaine qui permettra de revisiter les chantiers d’un homme qui, sa vie durant, aura refusé la fatalité du sous-développement pour imposer le tempo de la modernité.

La rédaction de Xibaaru