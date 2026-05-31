Serigne Mbacké Ndiaye : « La situation du pays engage la responsabilité de tous »

L’ancien ministre Serigne Mbacké Ndiaye a pris la parole pour dénoncer la crise institutionnelle qui secoue actuellement l’Assemblée nationale. Selon lui, la responsabilité de cette situation ne saurait être imputée uniquement au parti PASTEF, mais incombe également aux autres députés, qu’ils soient de la majorité ou de l’opposition.

Il rappelle qu’au début de la législature, lorsque le doyen d’âge Alla Kane avait annoncé avoir reçu une lettre d’Ousmane Sonko demandant la suspension de son mandat, aucun parlementaire n’avait contesté cette démarche pourtant absente du règlement intérieur.

Dans une note parvenue à la rédaction, l’ancien ministre souligne également l’attitude des députés lors de la révision du code électoral. Malgré la promesse de la présidente Aïssata Tall de saisir le Conseil constitutionnel, le groupe Takku, suivant les conseils de Mame Mbaye Niang, s’est abstenu de tout recours. « Finalement, cette révision est passée comme une lettre à la poste », regrette-t-il.