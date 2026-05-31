Serigne Gueye Diop à la coalition Diomaye Président : « Nos adversaires sont pris de panique…»

Dr Serigne Gueye Diop, membre de la Coalition Diomaye Président, a adressé un message aux membres de ladite coalition.

« Chers amis, ne nous laissons pas distraire. Mme le Superviseur Général Dr Aminata Touré doit poursuivre sa mission sans prêter attention à ces oiseaux de mauvaise augure », a écrit l’ancien ministre du Commerce. « Depuis le meeting de Mbour, nos adversaires sont pris de panique. Tous nos encouragements », a-t-il ajouté.