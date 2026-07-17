Trafic de drogue : 370 grammes de cocaïne saisis à Dalifort, un suspect arrêté

Les services de lutte contre le trafic de stupéfiants poursuivent leurs opérations dans le cadre du démantèlement d’un réseau de trafic de cocaïne. Le Groupe de Lutte Anti-Drogue (GLAD) a annoncé l’interpellation d’un individu et la saisie de 370 grammes de cocaïne lors d’une opération menée à Dalifort.

Cette intervention s’inscrit dans la continuité des investigations ouvertes à la suite de la saisie de 1,202 kilogramme de cocaïne réalisée à Niague. Les enquêteurs poursuivent leurs recherches afin d’identifier et de démanteler l’ensemble du réseau impliqué dans ce trafic.

L’opération, conduite le mercredi 15 juillet, a permis l’arrestation d’un individu de nationalité étrangère. Les agents ont également mis la main sur 370 grammes de cocaïne, dont la valeur marchande est estimée à 11,1 millions de francs CFA.

Les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuels complices et de remonter l’ensemble de la filière de trafic.