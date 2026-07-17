Présidence : Bentaleb Sow démissionne de son poste de Conseiller spécial

Alioune Ibnou Abitalib Sow, plus connu sous le nom de Bentaleb, a annoncé avoir remis, la veille, sa démission de ses fonctions de Conseiller spécial du Président de la République. Dans une déclaration rendue publique, l’ancien collaborateur du chef de l’État explique son départ par un désaccord avec l’évolution de la ligne politique du pouvoir et critique notamment le retour de l’ancien président Macky Sall au Palais de la République.

L’ancien Conseiller spécial indique avoir « remis hier au Président de la République [sa] démission de [ses] fonctions de Conseiller spécial », mettant ainsi un terme à une collaboration de plus de deux ans au sein de la Présidence, où il a exercé dans les domaines de la communication et du protocole présidentiel.

Dans son message, Alioune Ibnou Abitalib Sow exprime sa reconnaissance envers le président Bassirou Diomaye Faye. « Je remercie le Président Bassirou Diomaye Faye pour l’opportunité, la confiance en faisant de moi son plus jeune conseiller et pour l’écoute qu’il a su me réserver tout au long de ma mission au service de la Présidence et de l’État », déclare-t-il, saluant également l’encouragement reçu à poursuivre sa formation.

Revenant sur son engagement, il affirme que « le projet a été notre seule boussole » et précise n’avoir « jamais perçu [sa] nomination comme une récompense mais le prolongement d’un combat militant, anti-impérialiste et panafricain depuis 2016 ». Selon lui, sa mission consistait avant tout à « servir la République avec les principes forgés au fil des années de luttes ».

Toutefois, l’ancien conseiller estime qu’un tournant s’est opéré. « Dès lors que s’installe une nouvelle ligne politique qui n’est pas la mienne, que les méthodes que nous avons combattues reviennent une à une, il devient nécessaire de prendre ses responsabilités », affirme-t-il pour justifier sa décision.

Alioune Ibnou Abitalib Sow se montre particulièrement critique à l’égard de la visite de l’ancien président Macky Sall au Palais de la République. « La venue de Macky Sall au Palais est celle de trop. Cet homme nous doit des comptes. La dette cachée, c’est lui. Une grande partie des maux que le pays traverse aujourd’hui, c’est lui », soutient-il, avant d’ajouter : « Qu’il y ait une photo ou non, lui rouvrir les portes du Palais, c’est aider à repolir son image. À ça, je ne prêterai pas la main non plus. »

Insistant sur les motivations de son choix, il déclare que « ma conscience passe devant mes intérêts. Hier, aujourd’hui et demain ».

L’ancien Conseiller spécial affirme également que, de l’intérieur, lui et d’autres collaborateurs ont œuvré pour préserver les objectifs initiaux du pouvoir. « Dieu sait ô combien nous avons tout fait pour que le projet ne soit jamais dévié, pour que le tandem ne soit jamais brisé, pour que l’espoir de notre peuple ne soit point torpillé. Mais à Allah, Seul, appartient la destinée », écrit-il.

Alioune Ibnou Abitalib Sow réaffirme son engagement politique et citoyen. « Je demeure engagé pleinement pour le Sénégal et les aspirations profondes de notre peuple. La lutte continue et les peuples vaincront », conclut-il, avant de citer ces mots : « Car si vous êtes unis, vous êtes invincibles. Et ce que Dieu a uni dans l’épreuve, rien, absolument rien ne doit le séparer. »