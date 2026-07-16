Visite du Ministre de l’Intérieur à Thiénaba (photos)

Après sa récente étape à Ndiassane, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, s’est rendu à Thiénaba où il a été reçu par le Khalife général, Baye Serigne Assane Seck.

Dans son allocution, le Ministre a salué le rôle déterminant des familles religieuses dans la stabilité du pays et dans l’accompagnement de l’action de l’État. Il a notamment souligné leur contribution au renforcement des relations de confiance entre administrateurs et administrés.

Mouhamadou Makhtar Cissé a également magnifié les liens de collaboration entre l’administration et les autorités religieuses, insistant sur l’importance de ce partenariat pour la cohésion nationale.

Avant de prendre congé, il a sollicité les prières du Khalife général pour la paix et la stabilité du Sénégal, réaffirmant ainsi la volonté du Gouvernement de s’appuyer sur les guides religieux dans la préservation du vivre-ensemble et de l’unité nationale.