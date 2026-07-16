Thiès : Démantèlement d’un réseau d’agresseurs de conducteurs de « Jakarta »

Le Commissariat du 1er Arrondissement de Thiès a présenté au Parquet trois individus poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec arme blanche et recel.

Les faits remontent à la nuit du 10 au 11 juillet, lorsqu’un conducteur de moto-taxi « Jakarta » a livré aux enquêteurs l’un de ses agresseurs. Selon la victime, le suspect l’avait sollicité quelques jours plus tôt pour une course vers Fandène, prétextant un rendez-vous dans un hôtel. En réalité, il s’agissait d’un guet-apens destiné à le dépouiller. À destination, un complice armé d’un coupe-coupe surgit pour le contraindre à céder son véhicule et sa sacoche.

Le premier mis en cause, entendu sur les faits, est rapidement passé aux aveux et a dénoncé son acolyte. Ce dernier, qui avait tenté de fuir la ville, a été localisé et interpellé par la Brigade de recherches grâce à un renseignement opérationnel. Lors de son interrogatoire, il a reconnu sa participation active à l’agression.

La moto volée a été retrouvée entre les mains du frère du second agresseur, qui l’utilisait pour transporter des passagers. Il a été immédiatement arrêté pour recel. Les vérifications ont révélé que les deux auteurs principaux étaient des récidivistes notoires, récemment sortis de prison après avoir purgé des peines de six et sept ans.