Cinquième édition des « Mercredis de la Police » : le numérique au cœur des débats

La Police nationale a tenu ce mercredi la cinquième édition des « Mercredis de la Police » pour l’année académique 2025-2026. La rencontre, placée sous le thème « Réseaux numériques et dignité humaine : maîtriser l’influence, garantir la résilience au service de la sécurité humaine », a réuni experts et praticiens autour de réflexions stratégiques.

Trois communications majeures ont structuré les échanges : Le Pr Abdallah Cissé sur la souveraineté de l’État et la protection de la sécurité humaine face à l’influence numérique ; le maître de conférences Minata Sarr sur les vulnérabilités et impacts psychosociaux liés aux réseaux et le Pr Mamoudou Niane sur les droits, l’éthique et la résilience comme bouclier juridique et citoyen.

À l’issue des interventions, l’Inspecteur Général de Police Mame Seydou Ndour, Directeur Général de la Police nationale, a salué la qualité des contributions et rappelé que l’avènement des réseaux sociaux impose une responsabilité partagée. Il a insisté sur le rôle crucial des familles, de l’école, des universités et de la société dans l’éducation et l’encadrement des usages numériques.

La rencontre s’est conclue par une séance interactive de questions-réponses, offrant un espace de débat prospectif de haut niveau et confirmant la vocation des « Mercredis de la Police » comme plateforme de réflexion citoyenne et institutionnelle.