Rencontre Macky-Diomaye : Guy Marius Sagna dénonce

À l’occasion de la conférence de presse organisée ce jeudi par le Collectif des Familles des Martyrs, le Collectif des Victimes de Macky Sall et l’Initiative Zéro Impunité, le député Guy Marius Sagna a exprimé son soutien aux victimes des violences politiques survenues entre 2021 et 2024. Il a vivement dénoncé la rencontre prévue entre l’ancien président Macky Sall et le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye.

Selon lui, cette visite constitue une profonde blessure pour les familles endeuillées, les personnes blessées et les anciens détenus politiques. « Cette visite est un troisième assassinat, une troisième torture et un troisième emprisonnement de toutes les victimes », a-t-il déclaré dans son propos repris par Pressafrik, estimant qu’elle représente « une insulte à la mémoire des victimes » et « un crachat sur leur combat ».