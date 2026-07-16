Mamadou Ndione choisit l’unité et réaffirme son soutien au Président Diomaye

Mamadou Ndione, maire de Diass et président du Bloc Engagé pour l’Unité et la Gloire du Sénégal (BEUG SÉNÉGAL), a publié un communiqué pour clarifier sa position dans le contexte politique actuel.

Il rappelle que le Sénégal traverse une période décisive marquée par des contraintes économiques, des attentes sociales fortes et des défis liés à l’emploi des jeunes et à la cohésion nationale. C’est dans cet esprit qu’il a été reçu en audience par le Président Bassirou Diomaye Faye. Les échanges, qualifiés de francs et empreints de sens de l’État, ont porté sur les enjeux nationaux mais aussi sur les préoccupations spécifiques de la commune de Diass, territoire stratégique qui accueille plusieurs projets structurants.

Le maire a soumis au Chef de l’État des dossiers sensibles, notamment les questions foncières liées au Pôle urbain Dagga-Kholpa, au titre foncier n°1315 relatif à la zone de servitude aéroportuaire, à l’assiette foncière du Port de Ndayane et au site de l’ancienne gare des gros porteurs. Il a également plaidé pour une prise en charge durable des besoins des populations en matière d’eau potable, d’assainissement, d’électrification, d’infrastructures routières et de planification urbaine, tout en insistant sur l’accompagnement des impacts économiques et sociaux liés à la Zone économique spéciale et au Port de Ndayane.

Selon Mamadou Ndione, le Président de la République a fait preuve d’une écoute attentive et d’une volonté affirmée de trouver des solutions concertées et durables. Il a aussi réitéré son appel au rassemblement des forces vives de la Nation pour mobiliser toutes les compétences autour de l’œuvre de redressement et de transformation du pays.

En réponse, le maire de Diass a décidé d’accompagner pleinement l’action présidentielle, estimant que l’intérêt supérieur de la Nation doit primer sur les clivages partisans. Cette orientation a été validée par les responsables du BEUG SÉNÉGAL, convaincus que le moment exige le rassemblement des énergies plutôt que leur dispersion.

Mamadou Ndione conclut en réaffirmant son attachement aux valeurs de proximité avec les populations, de défense des intérêts de Diass, de sens de l’État et de fidélité à la République. « Je fais le choix de Diass, je fais le choix du Sénégal, je fais le choix de l’unité au service de notre peuple », a-t-il déclaré.