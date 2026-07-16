Le CORED met en garde contre la stigmatisation des étrangers et appelle les médias à la responsabilité

Le Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les Médias (CORED) a lancé un appel aux professionnels des médias pour qu’ils fassent preuve de responsabilité face à la recrudescence des discours stigmatisants visant les ressortissants étrangers vivant au Sénégal.

Dans un communiqué, le CORED invite les journalistes à « s’abstenir de relayer ou d’amplifier tout discours de haine ou de stigmatisation à l’encontre des communautés étrangères », estimant que de telles pratiques « constituent une menace pour la cohésion sociale et le vivre-ensemble ».

L’organe de régulation rappelle que « la diffusion de propos xénophobes est susceptible d’influencer négativement l’opinion publique » et peut avoir des conséquences aussi bien pour les étrangers résidant au Sénégal que pour les Sénégalais établis à l’étranger.

Le CORED insiste également sur le respect des principes déontologiques qui encadrent la profession de journaliste. Il souligne que le Code de la presse interdit « toute référence discriminatoire fondée notamment sur l’origine, la nationalité, l’ethnie ou toute autre caractéristique pouvant conduire à la stigmatisation ».

S’appuyant sur la Charte des journalistes du Sénégal, l’institution rappelle que les professionnels des médias ont l’obligation de « respecter la dignité des personnes et des groupes sociaux » et de s’interdire « toute incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence ».

Le CORED prévient que « la liberté de la presse ne saurait servir de justification à la propagation de la xénophobie, du racisme ou de l’intolérance ». Il précise que ce communiqué « vaut avertissement » et se réserve le droit de saisir son Tribunal des pairs en cas de violation des règles d’éthique et de déontologie.À l’avenir, je rédigerai vos articles dans ce style, avec des citations intégrées entre guillemets chaque fois qu’elles sont issues d’un communiqué ou d’une déclaration.