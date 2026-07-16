Yankhoba Diémé : « Macky Sall a le droit d’entrer et de sortie du territoire… »

Le ministre des Forces armées s’est prononcé sur la visite ce 17 juillet de Macky Sall au Sénégal où il doit être reçu par le président Diomaye Faye, dans le cadre de sa candidature au poste de Secrétaire général de l’ONU.

Yankhoba Diémé se veut clair. « Le président Macky Sall ne fait l’objet d’aucune accusation, d’aucune poursuite encore moins d’aucune condamnation ». Avant de poursuivre en ces termes. » Il est citoyen de ce pays. Il a le droit d’entrer et de sortie du territoire. Et le président de la République en tant gardien de la constitution s’inscrit dans ce sens », a-t-il rassuré.

Et d’informer que la CEDEAO elle-même a magnifié cette approche et cette attitude du président de la République et de l’exécutif.

Source : Dakaractu