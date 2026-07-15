Pape Mahawa Diouf lance son nouveau mouvement ce dimanche

Après une période de silence observée dans la foulée de la restructuration de l’Alliance pour la République (APR), Pape Mahawa Diouf s’apprête à faire son retour sur le devant de la scène politique. L’ancien coordonnateur de la communication de la coalition présidentielle sortante annonce le lancement officiel de son mouvement politique et citoyen baptisé RACINE (Rassemblement Citoyen pour la Nation, l’Éthique et la Justice Sociale).

​Ce lancement, prévu le dimanche 19 juillet 2026 à partir de 15 heures à FETO2 (Nord Foire, Dakar), sera l’occasion d’apporter une réponse claire à une interrogation qui agite le landerneau politique depuis plusieurs semaines : Pape Mahawa Diouf va-t-il acter sa rupture avec l’APR ou compte-t-il y tracer une nouvelle trajectoire à travers cette nouvelle structure ?

​Le mouvement RACINE ambitionne de reconstruire un lien citoyen fort et de fédérer les forces vives autour de projets concrets. Selon ses initiateurs, l’action de cette nouvelle plateforme sera solidement ancrée dans une double éthique, citoyenne et écologique, afin de bâtir une société plus responsable et durable.

​Le programme de RACINE place également l’autonomisation économique, la responsabilité financière, la gestion durable des ressources ainsi que la préservation et la valorisation du patrimoine culturel au cœur de ses priorités nationales. À travers cette démarche, le leader du mouvement invite les militants, sympathisants et partenaires à se mobiliser pour bâtir un Sénégal plus juste, équitable et prospère.