Touba : La date du Grand Magal connue

Le doute est désormais levé sur la date du Grand Magal de Touba. La commission chargée de l’observation du croissant lunaire a annoncé, ce mercredi, avoir aperçu la lune, confirmant ainsi que l’événement religieux sera célébré le dimanche 2 août 2026, correspondant au 18 Safar 1448 de l’hégire.

Le Grand Magal commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme. Chaque année, ce rassemblement religieux attire des millions de fidèles venus de tout le pays et de la diaspora pour se recueillir à Touba.