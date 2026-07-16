Loi de Finances rectificative : l’Assemblée nationale renvoie le dossier au Gouvernement

Contrairement aux informations relayées ce jeudi, l’Assemblée nationale du Sénégal affirme n’avoir pas encore réceptionné le projet de Loi de Finances rectificative pour l’année 2026.

Dans un communiqué officiel, l’institution précise que le 29 juin 2026, la Direction des Services législatifs a bien reçu un courrier du Secrétariat général du Gouvernement, accompagné du décret présidentiel ordonnant la présentation du projet. Mais ce courrier n’était pas assorti du texte de loi lui-même, pièce indispensable pour l’examen parlementaire.

Face à cette omission, l’Assemblée indique avoir retourné le dossier au Secrétariat général du Gouvernement afin qu’il soit complété. À ce jour, aucun retour n’a été enregistré, ce qui empêche l’inscription et la numérotation du projet sur le rôle général.