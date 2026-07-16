Macky-Karim…Quand les « montagnes » de la politique finissent par se rencontrer à Doha

En politique, le dicton populaire selon lequel « seules les montagnes ne se rencontrent pas » vient de trouver sa plus éclatante illustration à des milliers de kilomètres de Dakar. L’ancien président de la République, Macky Sall, et l’ex-ministre d’État Karim Wade se sont chaleureusement serré la main à Doha, offrant au monde un cliché saisissant qui a immédiatement enflammé la toile et les salons politiques sénégalais. Cette rencontre inattendue marque un tournant symbolique majeur pour ces deux figures clés dont les destins se croisent et s’affrontent depuis plus de quinze ans.

Le prétexte de cette entrevue hautement symbolique est lié au protocole de la compassion internationale. En voyage au Qatar, l’ancien chef de l’État Macky Sall a tenu à présenter de vive voix ses condoléances à l’Émir, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, suite au décès de son père, le regretté Cheikh Hamad ben Khalifa Al Thani, survenu ce mardi 14 juillet 2026. C’est en marge de cette visite de solidarité que la rencontre avec Karim Wade, qui a fait de l’émirat sa terre d’exil depuis une décennie, s’est concrétisée à l’abri des caméras officielles mais sous le feu des projecteurs du web.

Pour Macky Sall, actuellement candidat au poste prestigieux de Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU), ce déplacement à Doha revêtait une importance diplomatique de premier plan pour réaffirmer sa stature internationale et ses liens étroits avec les dirigeants du Golfe. Cependant, la sobriété de sa démarche humanitaire a rapidement été éclipsée par la force politique de son face-à-face avec le fils d’Abdoulaye Wade, un tête-à-tête dont aucun contenu officiel n’a filtré, laissant libre cours à toutes les spéculations.

Voilà plus d’une décennie et demie que les Sénégalais n’avaient plus vu les deux hommes côte à côte, une éternité à l’échelle d’une vie politique nationale habituée aux revirements les plus spectaculaires. Il faut en effet remonter bien avant la chute du régime d’Abdoulaye Wade en 2012 pour retrouver trace d’une telle proximité physique entre le mentor d’alors et son ambitieux numéro deux, devenu par la suite son tombeur et le principal adversaire de son fils.

L’histoire moderne du Sénégal retiendra que les premières années du magistère de Macky Sall ont été profondément marquées par la fameuse « traque des biens mal acquis », une campagne judiciaire d’envergure dont Karim Wade fut la cible emblématique. Cette traque épique, perçue par les partisans du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) comme une cabale politique, avait durablement brisé les ponts entre les deux héritiers rivaux du « wadisme », installant un climat de méfiance tenace au sein de la famille libérale.

Au terme d’un feuilleton judiciaire qui aura tenu le pays en haleine, Karim Wade avait été condamné par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) à une peine de six ans de prison ferme, assortie d’une amende colossale de 138 milliards de francs CFA. Finalement gracié par le président Sall en 2016 après trois années de détention, le fils de l’ancien président avait été exilé dans la discrétion de la nuit vers Doha à bord d’un vol spécial, un dénouement aux allures de bannissement qui l’avait privé de la présidentielle de 2019.

Le dégel aura été lent. Malgré cette décrispation, la rancœur semble toujours tenace, rendant cette image de réconciliation physique d’autant plus stupéfiante pour les observateurs qui n’osent pas imaginer une telle paix des braves entre l’ex-détenu et son « bourreau » présumé.

L’authenticité de cette photographie historique, relayée sur les comptes très actifs de Macky Sall a fini par être confirmée par leurs soutiens qui l’ont largement partagée sur les réseaux sociaux. Un responsable libéral du PDS a confié, sous le sceau de l’étonnement, que les cadres du parti ont découvert ce cliché en même temps que le grand public, confirmant que les canaux secrets de la diplomatie politique sénégalaise échappent souvent aux appareils partisans traditionnels.

Au-delà de la surprise, cette poignée de main à Doha rappelle aux citoyens sénégalais la formidable plasticité de leur espace politique, où les alliances se nouent et se dénouent au gré des circonstances et des intérêts supérieurs. Elle prouve une fois de plus que les ressentiments les plus féroces finissent par s’estomper face aux exigences de l’avenir et de la Realpolitik, confirmant l’adage : en politique, il ne faut jamais dire jamais, car les hommes, contrairement aux montagnes, finissent toujours par se croiser.

La rédaction de Xibaaru