Communiqué du Conseil des ministres du jeudi 16 juillet 2026

Le Président de la République réitère son engagement à accélérer la territorialisation des politiques publiques et à veiller au financement adéquat des collectivités territoriales. Il insiste sur l’impératif d’assurer les transferts, à temps, des fonds de dotation et des fonds de concours, et de procéder à une réforme inclusive de la fiscalité locale.
Par ailleurs, il demande au Ministre en charge des Collectivités territoriales de lui proposer un cadre de référence portant sur le statut de l’élu local et le renforcement de la solidarité entre l’Etat et les collectivités territoriales mais aussi entre ces dernières elles-mêmes. Enfin, le Président de la République engage le Premier Ministre à organiser, avec l’ensemble des acteurs de la décentralisation, des concertations en vue de la relecture et de la validation, avant la fin du mois d’août 2026, des projets de réformes portant sur les Pôles territoires et l’acte IV de la Décentralisation.
Ainsi, il demande au Premier Ministre et aux ministres de prendre toutes les mesures urgentes et appropriées afin de corriger les insuffisances signalées, en veillant particulièrement au respect scrupuleux, par les directeurs généraux, directeurs et autres organes exécutifs, de l’orthodoxie administrative, financière, comptable et sociale, fondamentale pour asseoir une gouvernance performante du secteur parapublic et des Autorités administratives indépendantes. Le Chef de l’Etat indique aussi que les organes et corps de contrôle sont mobilisés à cet effet.
Il a, par ailleurs, fait le point sur les mesures engagées pour la poursuite des travaux de construction des nouveaux hôpitaux ou en projets et l’ouverture prochaine de l’hôpital El Hadji Malick SY de Tivaouane.