Justice pour les «martyrs»…le dilemme et le paradoxe de Pastef

Depuis l’avènement au pouvoir du parti PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail l’Ethique et la Fraternité), le mot d’ordre de la « rupture » résonne comme une promesse absolue faite au peuple sénégalais. Pourtant, à l’épreuve de la gestion de l’État, la confrontation entre l’idéalisme souverainiste et la rigueur de la realpolitik commence à faire grincer des dents. Au cœur des débats les plus vifs se trouve une question hautement inflammable : celle de la justice pour les victimes et les « martyrs » des manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024.
Pour les partisans du pouvoir, communément appelés « les patriotes », le sang versé lors de la lutte démocratique ne saurait être passé par pertes et profits. Les attentes populaires en matière de reddition de comptes sont immenses, et la base militante réclame avec insistance que l’ancien président Macky Sall, ainsi que les hauts responsables de son régime, répondent de leurs actes devant des tribunaux pour les violences qui ont endeuillé de nombreuses familles sénégalaises.
Rappelons que cette quête de justice se heurte à un obstacle légal de taille : la fameuse loi d’amnistie adoptée en mars 2024, sous l’égide de l’ancien président Macky Sall. Conçue initialement pour décrisper l’atmosphère politique avant la présidentielle, cette législation a effacé d’un trait de plume les infractions liées aux manifestations politiques, protégeant de fait aussi bien les forces de l’ordre suspectées de violences physiques que les acteurs de l’opposition de l’époque.
À la suite de leur victoire éclatante aux élections législatives, les députés de Pastef ont pourtant obtenu une majorité absolue et écrasante à l’Assemblée nationale. Cette victoire historique a été saluée par les militants comme le levier ultime permettant enfin de concrétiser les promesses de campagne. Avec un tel contrôle de l’hémicycle, le nouveau régime dispose théoriquement de toutes les cartes en main pour initier, voter et abroger n’importe quel texte sans craindre l’obstruction parlementaire.
C’est précisément ici que se dessine le grand paradoxe qui agite l’opinion publique et fragilise le discours officiel. Armés de cette majorité confortable, les députés de la mouvance présidentielle n’ont, à ce jour, posé aucun acte concret visant à abroger littéralement cette loi d’amnistie tant décriée. Ce silence législatif contraste lourdement avec la virulence des discours politiques qui continuent de promettre le châtiment et la fin de l’impunité pour les dignitaires de l’ancien régime.
Les détracteurs du parti au pouvoir ont rapidement investi cette brèche politique pour pilonner la communication de Pastef. Pour l’opposition et plusieurs observateurs critiques, cette inertie prolongée est la preuve d’une hypocrisie politique flagrante. On accuse désormais ouvertement le parti d’utiliser la mémoire des victimes comme un simple instrument de mobilisation électorale, tout en s’accommodant de l’impunité garantie par la loi de mars 2024 pour éviter de gérer les conséquences d’un grand déballage judiciaire.
Certains opposants vont même jusqu’à évoquer l’existence d’un compromis secret, un « protocole » tacite de transition pacifique conclu entre l’ancienne et la nouvelle administration pour garantir l’immunité de Macky Sall en échange d’une passation de pouvoir sans heurts. Bien que ces rumeurs soient vigoureusement démenties par les cadres de la majorité, l’absence d’initiative parlementaire pour démanteler le bouclier de l’amnistie nourrit inévitablement les suspicions d’un deal de coulisses au détriment des victimes.
Du côté des analystes politiques, on avance que le gouvernement se retrouve piégé par la complexité de l’appareil d’État. Abroger la loi d’amnistie s’apparenterait à ouvrir une boîte de Pandore juridique et sociale, susceptible de déstabiliser des institutions. De plus, une telle démarche pourrait ranimer des tensions politiques à peine apaisées, au détriment de la stabilité économique et de l’attractivité du pays.
En fin de compte, le pouvoir de Pastef fait face à son premier grand test de cohérence morale. Entre l’obligation de satisfaire une base exigeant des comptes et la nécessité de maintenir l’ordre et la cohésion nationale, la marge de manœuvre est extrêmement étroite. La manière dont le régime arbitrera ce dilemme déterminera si sa promesse de justice pour les martyrs était le socle d’une réelle rupture ou simplement une habile stratégie de conquête du pouvoir.