Cheikh Diba assiste à l’installation du nouveau Premier président de la Cour des comptes

Le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, a pris part, ce jeudi 16 juillet 2026, à la cérémonie officielle d’installation du nouveau Premier président de la Cour des comptes, Abdoul Madjib Guèye.

Cette cérémonie solennelle marque la prise de fonction officielle du nouveau Premier président, désormais chargé de conduire les missions de cette haute juridiction, dont le rôle est central dans le contrôle des finances publiques, la promotion de la transparence et la reddition des comptes.

La présence du ministre de l’Économie, des Finances et du Plan a été présentée comme un symbole de la complémentarité entre son département et la Cour des comptes, deux institutions appelées à œuvrer de concert pour renforcer la gouvernance des finances publiques. Cette participation traduit également la volonté des autorités de poursuivre les efforts visant à améliorer la qualité de la gestion publique.

Dans son allocution, Abdoul Madjib Guèye a salué la présence de Cheikh Diba, qu’il a qualifiée de « signal fort de l’attention portée aux missions de la Cour et à la mise en œuvre des réformes nécessaires au renforcement de la gouvernance financière ».

Le nouveau Premier président a également souligné que « les résultats attendus en matière de gestion des finances publiques dépendent du fonctionnement optimal de l’ensemble de la chaîne des acteurs et de leur pleine mobilisation, chacun respectant ses missions et responsabilités ».

Il a, en outre, mis en avant le plan d’action arrêté par le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan pour la mise en œuvre des recommandations issues du rapport sur la situation des finances publiques. Selon lui, cette démarche illustre la volonté des pouvoirs publics de poursuivre les réformes en faveur d’une gestion plus transparente, plus rigoureuse et plus performante des ressources publiques.