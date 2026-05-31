DSC : Aissatou Diop Fall convoquée

La journaliste Aïssatou Diop Fall est convoquée à la Division spéciale de cybersécurité (DSC) de la police nationale, suite à une autosaisine du procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. La patronne de la chaîne TV Public Sn est attendue ce lundi devant les enquêteurs, selon des sources de Seneweb.

Tout commence lorsque la journaliste déclare qu’elle souhaite que le président de PASTEF, Ousmane Sonko, soit enlevé par des terroristes. Face au tollé suscité par ses propos, Aïssatou Diop Fall présente ses excuses dans une nouvelle vidéo. Malgré cela, le procureur Ibrahima Ndoye ordonne au chef de la DSC de la convoquer pour audition.