Mboro : Un enfant de 3 ans mortellement percuté par une camionnette

Un tragique accident de la circulation s’est produit, ce dimanche 31 mai 2026, à Ngaye Ngaye, dans la commune de Mboro (département de Tivaouane, est). Un enfant âgé d’environ trois ans a perdu la vie après avoir été heurté par une camionnette alors qu’il tentait de traverser la Route nationale n°8, à hauteur de la Grande Mosquée de Ngaye Ngaye.

Selon l’Agence de Presse Sénégalaise, le choc a été d’une extrême violence et le petit garçon est décédé sur le coup. Informés du drame, les sapeurs-pompiers de Tivaouane ainsi que les éléments de la brigade de gendarmerie de Mboro se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constatations d’usage et procéder à l’évacuation du corps vers la morgue de l’Hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh.

Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de cet accident mortel.