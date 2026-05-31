Le Sénégal propose la candidature du Général Birame Diop à la présidence de la Commission de la CEDEAO

Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a annoncé son intention de présenter la candidature du Général d’armée aérienne (2S) Birame Diop, actuel ministre des Forces armées, à la présidence de la Commission de la CEDEAO lors du prochain sommet des chefs d’État et de gouvernement prévu en juillet 2026.

Le communiqué officiel du ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur souligne que le Sénégal souhaite mettre en avant un candidat reconnu pour son leadership, son intégrité et son expertise dans les domaines de la paix, de la sécurité, de la gouvernance et de l’intégration régionale.

Le Général Birame Diop, qui a occupé des fonctions stratégiques telles que chef d’état-major des armées, chef d’état-major particulier du président de la République et chef d’état-major de l’armée de l’air, bénéficie également d’une reconnaissance internationale. Il a notamment servi comme conseiller militaire auprès du Secrétaire général des Nations Unies, contribuant aux opérations de paix, à la prévention des conflits et au renforcement de la sécurité.

Son parcours inclut aussi une implication dans la formation des élites africaines au Centre d’Études Stratégiques pour l’Afrique (CESA), où il a encadré des hauts responsables civils et militaires sur les questions de paix, de développement et de défense.

À travers cette candidature, le Sénégal entend jouer un rôle moteur dans la consolidation de la stabilité et de l’intégration régionale au sein de la CEDEAO. Le gouvernement exprime sa confiance dans la capacité du Général Birame Diop à servir avec compétence et impartialité les idéaux de l’organisation au bénéfice des peuples ouest-africains.