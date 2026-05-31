Hajj 2026 : Le premier vol retour d’Air Sénégal a atterri ce dimanche

Le premier vol retour officiel des pèlerins convoyés par Air Sénégal à la Mecque a atterri dimanche, vers 16 heures, à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Dakar avec à son bord 410 pèlerins.

‘’Nous venons d’assister à l’arrivée du premier vol sur les 24 que la compagnie Air Sénégal a déployés pour le retour des pèlerins prévu entre le 31 mai et le 10 juin 2026’’, a déclaré Farba Diouf, Directeur général adjoint chargé des opérations de la compagnie aérienne.

Il a expliqué que la phase aller s’est très bien passée, “sans incident, sans retard notable, avec de belles performances sur la régularité et la ponctualité des vols”. Ce dispositif, assure-t-il, sera également reconduit pour permettre aux pèlerins de rentrer dans de meilleures conditions.

Des pèlerins de ce premier vol interrogés par l’Agence de Presse Sénégalaise ont apprécié la qualité du service. ‘’Le hajj 2026 s’est déroulé dans d’excellentes conditions, même au-delà de l’aspect spirituel. On voudrait remercier Air Sénégal qui a posé des actes exceptionnels pour la bonne marche et la réussite du voyage. Et nous sommes convaincus que les managers ont posé des actes très forts pour nous permettre de faire un bon voyage’’, a témoigné Abdoul Wahab Gaye, pèlerin, par ailleurs chef de service gestion de la relation et de l’expérience client à la direction commerciale du port autonome de Dakar.

Adja Aïda Kandji, une pèlerine, ajoute que même si le hajj a été “éprouvant” Air Sénégal a respecté les horaires et mis à leur disposition des valises, ce qui a permis de “gagner beaucoup de temps lors des formalités’’.

Cette année, le Sénégal a bénéficié d’un quota de 12 860 pèlerins, dont près de 11 000 sont pris en charge par des agences privées, contre 1 860 encadrés par la Délégation générale aux lieux saints de l’islam, avec une représentation féminine qui s’élève à 65% du nombre total.