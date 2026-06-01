Du nouveau dans l’affaire des homos de Linguère

L’affaire d’actes contre nature et de transmission volontaire du VIH, conduite par le commissariat de Linguère, connaît un rebondissement. L’un des mis en cause, A. Guèye, placé sous mandat de dépôt, sera extrait de prison pour être présenté aux enquêteurs. Libération, qui donne l’information, rapporte qu’il sera confronté à deux hommes présentés comme ses partenaires.

Ces derniers ont été arrêtés vendredi dernier dans le cadre de l’enquête. Il s’agit d’un consultant en marchés publics et d’un footballeur, mentionne le journal, ajoutant qu’ils ont nié être des partenaires sexuels de A. Guèye.

Face aux enquêteurs, rappelle Libération, repris par Seneweb, ce dernier confessait avoir entretenu à plusieurs reprises des «relations sexuelles avec des hommes et avoir mis en contact certains à des fins de relations intimes. Il avait également indiqué organiser des partouzes géantes entre membres du groupe à travers plusieurs localités avant de citer des noms. Conduit à l’hôpital pour des examens médicaux, il avait été déclaré séropositif au VIH/Sida».