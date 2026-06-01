Waly Diouf Bodiang appelle à la responsabilité face aux enjeux nationaux

Waly Diouf Bodiang, figure de proue du parti PASTEF, a mis en avant la gravité de la situation actuelle, estimant qu’elle requiert « de la hauteur et de la grandeur ». Selon lui, les défis dépassent désormais les clivages politiques traditionnels, car c’est « la stabilité institutionnelle et sociale du Sénégal » qui se trouve directement menacée.

Il a également réaffirmé la volonté de son mouvement de prendre part activement à la recherche de solutions. Cette participation reste toutefois conditionnée au respect de l’intérêt supérieur du pays et à la fidélité aux valeurs et engagements portés par leur projet politique. Une position officielle qui traduit une ouverture au dialogue, tout en demeurant fermement ancrée dans les principes défendus par PASTEF-Les Patriotes.