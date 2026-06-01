Nouveau gouvernement : Les assurances de Mimi Touré

Depuis la nomination du premier ministre Ahmadou Aminou Lo, la liste du nouveau gouvernement n’est toujours pas dévoilée. Mimi Touré annonce que l’attente va bientôt prendre fin, puisque l’attelage gouvernemental sera dévoilé ce lundi.

« L’attente prendra rapidement fin puisque le gouvernement est attendu aujourd’hui. Entretemps, le Président a fait une mission en Gambie. Il a pris le temps de confectionner un gouvernement à la hauteur de ses espérances », a indiqué la superviseure de la coalition Diomaye Président sur la Rfm.